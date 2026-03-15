あすの天気です。朝は関東や日本海側で雲の広がる所もありますが、日中は広い範囲で晴れそうです。太平洋側を中心に空気の乾燥が続くため、火の取り扱いにご注意ください。夜は北海道で雪の降る所がある見込みです。あすの気温です。朝の気温はけさより低い所もあり、西日本を中心にこの時季としても低い所があるでしょう。霜の降りる所もありそうです。農作物の管理にご注意ください。日中の気温はきょうより高い所が多く、関東か