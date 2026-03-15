人気日本人女子レスラーがまたしてもハイクオリティなフェイスペイント姿で登場。狂気の視線を送る自撮り投稿に1万件をこえる“いいね”が押され、話題となっている。【画像】「超リアル」日本人美女、ド派手な“蜘蛛の目”メイクWWE女子スーパースターのアスカが11日、自身のインスタグラムを更新。試合で披露したフェイスペイント姿で撮影した自撮りショットを公開した。公開された写真は、アスカの代名詞とも言えるアーテ