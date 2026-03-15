チームの皆さんの素顔に迫る「オイシックスちょっといいですか！？」略して「オイちょ！？」。今回は桑田真澄CBOさんにお話を伺いました。 ◆「桑田さん、ちょっといいですか！？」 蛯原アナ「お疲れ様です」桑田真澄CBO「かっこいいユニフォーム着てるね」蛯原アナ「ありがとうございます。桑田さん、今ちょっとだけお時間よろしいですか？」 蛯原アナ「ちょっと桑田さんに聞くのはまだ早いかもしれませんが、