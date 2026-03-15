レアル・マドリードは現地時間14日に行われたラ・リーガ第28節でエルチェと対戦。前後半にそれぞれ2ゴールを記録し、4-1の快勝を収めて1試合未消化の首位バルセロナとのポイントを縮めることに成功した。今季絶対的レギュラーであったアルバロ・カレーラスと直近の数試合で好プレイを見せていたフランス代表DFフェルラン・メンディが負傷していたこともあり、アルバロ・アルベロア監督は左サイドバックにスペイン代表DFフラン・ガ