マンチェスター・シティに所属するスペイン人MFニコ・ゴンザレス（24）は今夏チームを離れる可能性もあるようだ。2025年冬よりシティでプレイする同選手は負傷したロドリの代役として加入。今シーズンはここまで公式戦34試合に出場し1ゴールを記録しており、シーズン序盤はロドリ不在のチームを支えた。徐々にシティにフィットし、存在感を発揮するようになっていたニコだが、ロドリが本格的に復帰して以降はベンチを温める機会も