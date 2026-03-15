プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドがWGの獲得を検討している。『FICHAJES.NET』によると、ターゲットはラ・リーガのアスレティック・ビルバオでプレイするニコ・ウィリアムズだ。23歳のスペイン代表FWで、クラブでは10番をつけている。スピードとキレのあるドリブルを強みとしており、そこからのチャンスメイクも彼の武器の一つだ。昨季は公式戦45試合に出場して11ゴール7アシストと素晴らしい数字を残している。ニコ