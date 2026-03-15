初回に同点弾を叩き込んだ大谷も、4回以降は二つの三振と遊飛に倒れた(C)Getty Images野球日本代表「侍ジャパン」は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝でベネズエラ代表に5-8で敗れた。初回に先制点を許した日本は、森下翔太の3ランなどで3回に5-2とリードしたものの、中盤以降でも失点を重ねて逆転負け。投打でベネズエラに圧倒され、ベスト8で大会から去ることとなった。【動画】痛恨の被弾…伊藤大海がアブ