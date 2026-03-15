G大阪は15日、吹田市内の練習場で非公開練習を行った。次戦は中3日でアウェー4連戦の3試合目となるリーグ神戸戦（18日）。前日15日のリーグ広島戦で加入後初ベンチとなった元ドイツ代表DFフィリップ・マックスは「100％の状況に持っていくには、あと数週間は掛けないといけない。イェンス（ヴィッシング監督）にも伝えているし、地道に（状態を）上げていく」と早期出場には慎重な姿勢を示した。昨夏以降は出場機会がないが、