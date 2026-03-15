第98回選抜高校野球大会の甲子園練習が15日に行われ、花巻東（岩手）が30分間汗を流し、プロ注目のスラッガー・古城大翔内野手（3年）は打撃練習で木製バットを強振。バックスクリーンに届くかという大きな当たりを放った。打席には3回立ち、最初に大きな中飛。2打席目は右飛となり、練習終了直前に何とか打席入ったが右飛に終わった。ただ、3打席ともフルスイングしたのは注目に値する。古城は「フルスイング？あそこで大きい