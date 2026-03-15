◇F1第2戦中国GP決勝（2026年3月14日上海国際サーキット＝1周5.451キロ×56周）メルセデスの19歳、アンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）がポール・ツー・ウインを飾り、F1参戦2年目で初優勝をマークした。19歳201日での優勝は18歳228日のマックス・フェルスタッペン（オランダ）に次いで2番目に若く、ポール・ツー・ウインは史上最年少記録。同僚のジョージ・ラッセル（英国）が2位に入り、メルセデスが開幕戦オース