◆プロボクシングＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦〇王者・松本流星（判定）同級４位・高田勇仁●（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）ＷＢＡ世界ミニマム級タイトルマッチは王者・松本流星（２７）＝帝拳＝が同級４位・高田勇仁（ゆに、２７）＝ライオンズ＝を判定で破り、初防衛に成功した。ダイレクトリマッチで王座奪取を狙った高田はリベンジを果たせなかった。戦績は松本が８戦全勝