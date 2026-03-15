タレントのホラン千秋（37）が15日放送の読売テレビ「もんくもん2週連続！春のもんく祭り」（日曜後4・00）に出演。ゲストの矢口真里（43）に噛みつき、笑わせた。不定期に放送される同番組の進行を担当し、レギュラーのメッセンジャー・黒田有と“毒舌合戦”を繰り広げているホラン。今回は矢口に牙をむいた。矢口がもんくを持参したとして「最近、TikTokを始めて、そこでプチ炎上してる」とぼやいた。同SNSに登場する矢