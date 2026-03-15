タレントの鈴木奈々（３７）の義姉が「めちゃくちゃ可愛い」と話題になっている。１５日までにインスタグラムで「お兄ちゃんのお嫁さんの誕生日おめでとう家族でお祝いしたよー！喜んでくれて嬉しかった」とつづり、ケーキを持った義姉のピンショットを公開。「＃３９歳＃可愛いママ」とハッシュタグを添えた。この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうごございます」「相変わらずお姉さんは若々しくって綺麗だなぁ〜