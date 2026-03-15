お笑いタレント・ラッシャー板前(62)が15日までに更新された関根勤のYouTubeチャンネルに出演。昭和のテレビ番組制作の裏側を語った。配信では、「たけし軍団」のガダルカナル・タカ、松尾伴内、ラッシャーが登場し、関根も加えた4人でトークを展開した。関根は日本テレビ系で放送されていたバラエティー「スーパーJOCKEY」内の名物コーナー「THEガンバルマン」に触れ、「日本拳法のチャンピオンの猪狩元秀さんが出てきて。