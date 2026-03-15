◇オープン戦DeNA5―0ソフトバンク（2026年3月15日横浜）2013年から17年まで日本代表監督も務めたソフトバンクの小久保裕紀監督（54）が試合後、WBCで準々決勝敗退の侍ジャパンをねぎらった。「日本代表で戦った。胸を張って帰ってきてもらいたいです」大会通じて無安打に終わった近藤健介外野手（32）については「時間は止まらないので、次の目標に切り替えて進むだけだと思います」と短い言葉で語った。近藤は6日の