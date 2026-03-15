◇バレーボール◆Ｖリーグ男子 北海道イエロースターズ ３―０つくばユナイテッド（１５日・北ガスアリーナ４６）東地区首位の北海道イエロースターズが、ホームで同地区４位のつくばユナイテッドに３―０で勝利し、地区２連覇を決めた。チームメートのコンディション不良で急きょスタメンに起用されたＯＨ中野竜（２７）がチームトップ１８得点を挙げるなど相手を圧倒した。４月１１、１２日に北ガスアリーナ４６で開催される