タレントの若槻千夏（41）が15日までに自身のインスタグラムを更新。衣装姿を公開した。「今週衣装」と書き出した若槻。衣装で着用した浴衣や、ポニーテールのカジュアルな姿を披露した。ファンからは「衣装めちゃ素敵です」「最上級にかわいいです」「とてもとても可愛すぎます」「コーデが本当に可愛くて毎回拝見させていただくのが楽しいです」「可愛い過ぎるよぉ」「何を着ても絵になりますね」などのコメントが寄せられ