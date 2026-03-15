俳優の中島裕翔が１５日、都内でテレビ朝日ドラマプレミアム「森英恵Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙｂｅｙｏｎｄ」（２１日、後９時）の会見に出席した。日本のファッションデザイナーの草分けで国際的に活躍した森英恵さん（２０２２年逝去、享年９６）の生誕１００周年を記念したドラマ。英恵さんを影でサポートした夫・賢さんを演じた中島は「戦前に男性が一歩下がる夫婦関係があったんだ。モデスト（謙虚）な部分があったんだな