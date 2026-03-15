俳優・小栗旬（43）の妻でモデルの山田優（41）が15日、自身のインスタグラムを更新。ランジェリー姿で圧巻の美ボディを披露した。【写真】ブラ姿で美ボディも！山田優、みちょぱ、伊原葵が登場山田は「@otonamuse × @amphi_official」「myworkCheck it out!!!!!」と投稿。ワコールのインナーウェアブランド「AMPHI（アンフィ）」が、キレイに盛れるノンワイヤーブラシリーズ「BRAGENIC（ブラジェニック）」のデビュー10