◆第７５回スプリングＳ・Ｇ２（３月１５日、中山競馬場・芝１８００メートル、良）皐月賞トライアルが１６頭立てで争われ、２番人気のアスクエジンバラ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父リオンディーズ）は２着。直線は１０番手から鋭い末脚を見せ追い込んだが、勝ち馬に首差届かなかった。昨年の京都２歳２Ｓ２着、ホープフルＳ３着に惜敗。「仕上げは７分ぐらいですが、ここは勝たないといけないレース」と鞍上が話すなど必