プロ野球・東京ヤクルトスワローズは15日、公式サイトを更新。マスコットキャラクター・つば九郎が活動を再開すると発表した。【画像】帰ってくる！つば九郎の活動再開を発表した球団のサイトサイトでは「球団マスコット『つば九郎』が今シーズンより活動を再開することをお知らせいたします」と発表。「活動休止中は、さまざまな想いやメッセージをいただき、ありがとうございました」と感謝を伝えた。続けて「皆さまからの