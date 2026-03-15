【AFC女子アジアカップ2026】日本女子代表 7−0 フィリピン女子代表（日本時間3月15日／スタジアム・オーストラリア）【映像】3人抜き→ニア上ズドンの衝撃ゴール（実際の様子）なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の“秘密兵器”が、ついにベールを脱いだ。MF松窪真心が相手3人を無力化する衝撃のゴラッソを決め、ファンを熱狂の渦に巻き込んでいる。なでしこジャパンは日本時間3月15日、オーストラリアで開催中のAFC女