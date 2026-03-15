◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ベネズエラ 8-5 日本（現地14日、アメリカ/マイアミ)侍ジャパンとのシーソーゲームを制し、準決勝進出を決めたベネズエラ。先制弾を放ったロナルド・アクーニャJr.選手や、逆転弾を放ったウィルヤー・アブレイユ選手が熱戦を振り返りました。アブレイユ選手は1点ビハインドの6回、無死1、3塁のチャンスで逆転3ランを放ちました。この瞬間の心境については「何を考えていたかというのは