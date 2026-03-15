ことしで50回の節目を迎えた競歩の大会が能美市で行われました。国際ルールの変更により、これまで20キロで開催されていた大会は、ことしから、ハーフマラソンと同じ距離に。今回の全日本競歩能美大会は、9月に愛知県で開催される、アジア大会の代表選考を兼ねたレースとなりました。冷たい風が吹く中、序盤は、去年の世界選手権の35キロ競歩で、銅メダルを獲得した勝木選手らが先頭で引っ張る展開。ハイペ}