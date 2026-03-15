アンティークの家具や調度品が彩るステキなカフェ空間せせらぎ通り沿いに建つ「ひらみぱん」。大正時代に建てられた古い鉄工所跡をリノベーションした建物で、店内はノスタルジックな雰囲気にまとめられています。アンティークのテーブルや椅子、造り付けの本棚に並ぶたくさんの書物、壁を整然と彩るアート作品など、空間の美しさに引き込まれていきます。今回のリニューアルで新たに設けられたのがカウンター席です。窓から差し込