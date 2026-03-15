【モデルプレス＝2026/03/15】タレントの菊地亜美が3月14日、自身のInstagramを更新。マレーシアでの次女の1歳誕生日の祝福ショットを公開した。【写真】335歳元アイドル「可愛すぎる」1歳次女の姿◆菊地亜美、次女の1歳誕生日をマレーシアでお祝い菊地は「先日次女が1歳になりました」と報告。「マレーシアで1歳を迎えたので、ファーストケーキの色が海外感強め」と記し、バルーンで飾り付けられた室内でドレスを着た次女がピンク