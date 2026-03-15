【モデルプレス＝2026/03/15】元子役で女優の前田愛が3月14日、自身のInstagramを更新。息子2人の小学生最後と中学生最後の弁当を公開した。【写真】歌舞伎俳優の42歳妻「料亭みたい」と話題の手作り弁当◆前田愛、息子2人の弁当公開前田は「小学生最後のお弁当と中学生最後のお弁当、それぞれ、作り終わりました」とコメント。それぞれ塗りの綺麗な盆に乗せられた丸と楕円の曲げわっぱの弁当箱の中には唐揚げなどの共通のおかずの