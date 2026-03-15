約10年間も愛されたカフェが大阪の最新スポットへお引越し歴史ある図書館から大阪の最新スポットへ移転。目の前には緑が広がるスモーブローキッチンは中之島図書館の中にあった知る人ぞ知る名店で、「大阪でおすすめしたいカフェは？」という問いに「スモーブローキッチン！」と即答する方も多かったほど、愛されたお店でした。ぼく自身もよく通っていましたし、なんならオープンして一番最初のお客となったのもぼくだったこともあ