【モデルプレス＝2026/03/15】女優の吉岡里帆が3月15日、自身のInstagramを更新。3月13日に開催された「第49回 日本アカデミー賞」でのオフショットを公開し、話題となっている。【写真】33歳美人女優「着こなせるのがすごい」大胆透けドレス姿◆吉岡里帆、ノースリドレス姿披露吉岡は「今年はプレゼンターで出席させて頂きました！」「受賞された皆様、本当におめでとうございます！！」とつづり「第49回 日本アカデミー賞」での