誰かが発した何気ない言葉が、いつしか拡散されて真実のように力を持ち、罪のない人を罪人として追い詰めていく。現代にもあるそんな集団心理の恐ろしさや、人間の浅はかさや愚かしさを描いた舞台『るつぼ』。反射的に『やります！』と言ってしまったんです17世紀に実際に起きた魔女裁判を題材に書かれた今作は、70年以上前の戯曲ながら、日本はもとより世界中で今も上演されている作品。「今回の話をいただいたとき、主演が坂本（