世界初のスポーツカー：20HP Aタイプ「スポーツカー」という言葉が世界で初めて用いられたのは、ヴォグゾール（後の英国オペル）が1911年に製作したC10プリンス・ヘンリーだといわれる。だが筆者は、20HP Aタイプこそ相応しいと考えている。【画像】強豪ワークスマシンを量産化ヴォグゾール 20HP Aタイプ100年以上前のクルマたち全143枚それは、1908年の国際ツーリングカー・トライアルへ参戦したマシンで、パーシー・キドナ