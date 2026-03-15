女優の吉岡里帆（33）が15日、自身のインスタグラムを更新。プレゼンターとして出席した第49回日本アカデミー賞授賞式での黒のシースルードレス姿を公開し、髪をショートにしたことを報告した。「“日本アカデミー賞”今年はプレゼンターで出席させて頂きました！これまでお世話になった方々や大好きな人達と再会して、おめでとうございますを沢山言えた日になりました」などと報告。黒のシースルードレス姿の写真をアップし