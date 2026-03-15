テレビ朝日の清水俊輔アナウンサー（45）が15日までに自身のSNSを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）について言及した。今大会はNetflix独占配信ということで「過去5大会は、実況アナウンサーとして臨んでいたWBC。第6回にして、初めて、純粋な野球ファンとして迎えるWBC」と自身のインスタグラムにつづっていた清水アナ。この日、日本代表「侍ジャパン」（1次ラウンドC組1位）はベネズエラ（同D組2位）に打ち