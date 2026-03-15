◇WBA世界ミニマム級タイトルマッチ松本流星（帝拳）―高田勇仁（ライオンズ）（2026年3月15日横浜BUNTAI）高田勇仁（27）の2度目の挑戦もWBA世界ミニマム級王者・松本流星（27）の前に跳ね返された。序盤から果敢に前でる高田だが、松本の的確な左を何発も浴びた。鼻血を出し、いつ倒れてもおかしくない状況でも前に出続ける挑戦者に対し、会場は大きな拍手で称えた。試合は大差0―3の判定で敗れたが、解説の元WBO