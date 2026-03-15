アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃をめぐり、トランプ大統領は停戦について「条件がまだ不十分で合意したくない」と語りました。また、ホルムズ海峡の安全な石油輸送のために日本などからの艦船派遣に期待を表明しました。トランプ大統領は14日、NBCテレビのインタビューに応じイランとの停戦について、「イランは合意を望んでいる」と主張したうえで、「条件がまだ不十分であり、私は合意したくない」と語りました。停戦