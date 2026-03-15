俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は8日に第10話「信長上洛」が放送される。前回、ついに菅田将暉（33）が演じる竹中半兵衛の全貌が明らかに。戦が大好き過ぎる“天才”“変人”と「西美濃三人衆」が、豊臣兄弟に影響を受け“嫌な上司”に見切りをつけ…。第9話は「竹中半兵衛という男」。直（白石聖）の死を悼む間もないまま、小一郎（仲野太賀）は美濃国主・斎藤龍興（濱田龍臣