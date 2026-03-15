ＷＢＣの主催者は１４日、１次ラウンドを終えた時点の観客動員数が１３７万４２３２人を記録し、すでに大会全体を通じて過去最多になったと発表した。これまでの最多は前回の２０２３年大会で、決勝まで含めて１３０万６４１４人だった。会場別では、東京ドームで行われたＣ組の東京プールが最多で、前回の３６万１９７６人を上回る３６万５２７２人を記録。Ｂ組が開催されたテキサス州ヒューストンでの観客数は３５万３６５人で