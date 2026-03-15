韓国・ソウルのカプセルホテルできのう火事があり、日本人1人が重体となるなど10人がけがをしました。記者「きのう火事があったホテルですが、3階、4階の窓ガラスが割れ、外壁が黒く焼け焦げています」消防などによりますと、きのう夕方ソウル中心部の明洞にある7階建ての複合ビルに入るカプセルホテルから火が出ました。この火事で外国籍の10人がけがをしましたがこのうち日本人の50代の女性1人が意識不明の重体、20代の日本人女