サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ、ブラウブリッツ秋田はホーム開幕戦を白星で飾りました。およそ5700人が駆けつけたブラウブリッツ秋田のホーム開幕戦。対するはJ3の栃木SCです。開始早々試合が動きます。前半6分、得意のセットプレーから石田のクロスに佐藤が反応。頭で合わせた佐藤の今シーズン初ゴールで先制します。ブラウブリッツは後半も勢いを緩めません。試合終盤でこぼ