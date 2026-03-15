ずっと手で結んでいたのにパッケージに「手結び」って書いていませんでした―。大分県由布市のこんにゃくメーカー・佐藤商店の公式アカウント（@Satoshoten_Yufu）が投稿したこの一文に313万件超のインプレッションがつき、話題となっています。【写真】SNSの声に背中を押されて「手結び」の文字を入れた、大分県由布市・佐藤商店の新パッケージ「手結び」と加えられた新たなパッケージ写真と共に、こんにゃくを手で結んでいる様子