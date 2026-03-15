中国メディアの解放日報は、開催中の卓球のWTTチャンピオンズ重慶2026について、ここまで3試合の「中日対決」で中国勢が全敗だとする記事を配信した。記事によると、女子シングルスでは、準々決勝で世界ランキング7位の中国の陳熠（チェン・イー）が同13位の日本の大藤沙月にゲームカウント3-4で敗れた。陳熠陳は、初戦で同2位の中国の王曼碰（ワン・マンユー）を下した大藤に第1、第3、第4ゲームを奪われるも、