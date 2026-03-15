Photo: Ena Miura 2025年8月24日の記事を編集して再掲載しています。想像以上に生活の中に溶け込んでます。耳栓ってもっと無骨で味気ないイメージだったんですが、「Loop Quiet」は“静けさを選ぶ道具”のような感じでした。＊こちらの記事は、すでに販売終了している「Loop Quiet」のレビューです。現在は、アップデートされた現行モデル「Loop Quiet 2」が販売されています。「 Loo