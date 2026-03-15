元HKT48でタレント、モデルの村重杏奈（27）が14日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。HKT48での転機を語った。村重はHKT48の4枚目シングルで選抜落ちを経験。1年ほど「だらだら生きていた」と告白した。村重は転機について「ちょっとズルい考えだなって。頭良かったなって思うんですよ、今考えたら、そこにたどりついたのを」と切り出し、「しゃべれるメンバーって、生きているマイクを渡されるんです