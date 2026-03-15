お笑いコンビ、オードリーの若林正恭（47）が14日深夜放送のニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」（土曜深夜1時）に生出演。喉のコンディション不良による3週間の休養から復帰し、休養中の過ごし方を明かした。若林は「申し訳ないけど、20代のとき同じ人間です、何も成長してないって思って。ブラブラして、空見て、図書館行って、寝るのよ。テレビも見ない」と語った。若林は「（テレビは）『Day．Day．』だけ、朝起