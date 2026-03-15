ロックバンド・ドレスコーズの志磨遼平が15日、自身のXに文書を投稿。かつて組んでいたバンド・毛皮のマリーズ（2011年解散）の1stアルバム『戦争をしよう』を改題することを表明した。【画像】志磨遼平、毛皮のマリーズ1stアルバムの改題に至った経緯全文志磨は、「ファーストアルバムの改題に寄せて」と題し画像で文書を投稿。「世界よ、僕を認めろ、さもなきゃ、くたばっちまえ(CD帯文より)2006年に完成した毛皮のマリー