フジテレビ梅津弥栄子アナ（48）は15日、フジテレビ系「日曜報道THE PRIME」（日曜午前7時30分）に生出演。番組中盤で、1週間後の22日に最終回を迎えることを伝えた。番組が始まって約40分がすぎた午前8時13分、梅津アナは「さて、日曜報道THE PRIMEは、来週最終回を迎えます。フジテレビはこの時間帯、過去数十年にわたりまして政治討論番組をお送りしてきたわけですが、石破さんは1993年の初出演から今朝で102回目のご出演です