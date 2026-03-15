俳優の小池徹平が１５日、都内で主演ミュージカル「どろんぱ」（１６〜２９日＝東京・日本青年館ホール、４月３〜７日＝大阪・ＳｋｙシアターＭＢＳ）の公開ゲネプロを行った。小池は人間の姿に化けた煙の妖怪・烟々羅（えんえんら）を演じる。今作は日本初演のオリジナル作品だが、話を受けた時の心境について「妖怪でミュージカルやるんですかって、ビックリしました」と振り返り、「外国の方が好きな要素がふんだんに詰まっ