◆大相撲春場所８日目（１５日・エディオンアリーナ大阪）大関・安青錦（安治川）は、西前頭４枚目・隆の勝（湊川）に敗れ、５敗目となった。過去３戦全勝の相手に、黒星を喫した。前日、新小結・熱海富士（伊勢ケ浜）に上手投げで敗れ、横綱昇進は絶望的となった。２０２３年秋場所での初土俵以来、順風満帆に地位を上げてきた。新大関の先場所も優勝し、綱取りをかけた今場所で、初めて大きな壁にぶつかった。予想もしない３