ヤクルトは１５日、活動休止中の球団マスコット「つば九郎」が今季から活動を再開すると発表した。球団は活動再開に際して「活動休止中は、さまざまな想いやメッセージをいただき、ありがとうございました。皆さまからのお声を受け止め、これまでの歩みを大切にしながら、つば九郎が築いてきた歴史を未来につなぐために、球団として大切に継承していきます」などとコメント。神宮開幕戦となる３１日の広島戦から本格始動する予