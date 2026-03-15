３月１５日の阪神１１Ｒ・米子城Ｓ（４歳上オープン、芝１２００メートル＝１６頭立て）は単勝１１番人気のタマモブラックイタイ（牡６歳、栗東・角田晃一厩舎、父デクラレーションオブウォー）が２３年３月のファルコンＳ以来、３年ぶりの勝利を挙げた。勝ち時計は１分７秒７（良）。道中は先団を追走。直線も内、内を回り、逃げたテイエムスパーダが外へ出したところを見逃さなかった。瞬時に最内へ切り込み、そのまま脚を伸